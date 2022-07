Coronavirus: 3.788 casi e 2 decessi, aumentano i ricoveri

Sono 3.788 i casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo con il totale che, da inizio emergenza e al netto dei riallineamenti, sale a 480.916.

Due i decessi di oggi: una 63enne della provincia dell’Aquila, e uno risalante ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl con il totale che raggiunge quota 3.419. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 428.695 dimessi/guariti (+1967 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 48.802 (+1.800 rispetto a ieri).

Di questi, 289 pazienti (+15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.171 tamponi molecolari (2.403.020 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13.962 test antigenici (4.0149.68). Del totale dei casi positivi, 99.117 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+709 rispetto a ieri), 137.620 in provincia di Chieti (+1098), 111.208 in provincia di Pescara (+872), 116.535 in provincia di Teramo (+834), 9.904 fuori regione (+98) e 6.532 (+161) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.