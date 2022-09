Coronavirus: nessun decesso, ecco i numeri del bollettino

Sono 603 i casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 1.315 tamponi molecolari e 3.011 test antigenici.

Non si registra nessun decesso nelle ultime 24 ore. I guariti sono 518.252 guariti (+663), 27.651 gli attualmente positivi (-60) di cui 105 ricoverati in area medica (-5) e 3 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (136), Chieti (160), Pescara (154), Teramo (135), fuori regione (10), in accertamento (8).