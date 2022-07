Coronavirus: oggi 2.839 casi e un decesso, stabili i ricoveri

Sono 2.839 i casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 2.010 tamponi molecolari e i 9.959 test antigenici eseguiti.

Uno il decesso di oggi, si tratta di una 89enne in provincia di Teramo. I guariti, da inizio emergenza, salgono a 424.953 guariti (+919 oggi). Sono 45.531 gli attualmente positivi (+1919) di cui 267 ricoverati in area medica (-1) e 4 in terapia intensiva (-1). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (515), Chieti (917), Pescara (627), Teramo (554), fuori regione (76), in accertamento (150).