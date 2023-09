Una società sportiva pescarese costruirà una piscina a Città Sant'Angelo, progetto approvato dalla giunta comunale

La giunta comunale di Città Sant'Angelo ha approvato, nel corso dell'ultima seduta, la costruzione di una piscina nel proprio territorio da parte di una società sportiva pescarese.

A farlo sapere è lo stesso sindaco Matteo Perazzetti.

Questo quanto spiega il primo cittadino angolano: «Un project che nei prossimi mesi vedrà la sua evoluzione per una costruzione in un breve periodo. L’intento è quello di realizzare un progetto che nessuno è mai riuscito a rendere realtà e ce la metteremo tutta per creare questo sogno».