Una corsa breve in taxi a Pescara costa come a Roma e più che a Milano

Una corsa breve standard in taxi costa più a Pescara che a Milano. Per la precisione in città il costo è di 15 euro (lo stesso di Roma), a Milano di 12,5 euro con Pescara 12esima nella classifica nazionale e Milano 26esima. Il dato emerge dal monitoraggio fatto dall’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) (chiuso il 20 aprile) e pubblicato dal Sole24Ore.

Due i dati da tener presenti. Il primo che non tutti i 169 Comuni non hanno risposto e cosa si intende per corsa breve dato che quando si parla di corse in taxi le variabili sono tantissime. Variabili in questo caso non prese in considerazione. Lo scenario della “corsa breve standard” presa in considerazione riguarda le città sopra i 100mila abitanti e le corse da 5 chilometri con sosta di 5 minuti fatta alle 10 del mattino di un giorno feriale per una sola persona e senza bagagli. Sono 43 le città che rispondono al criterio numerico degli abitanti e dai cui enti locali sono arrivate le risposte all'indagine.

Questo lo scenario. Andando a spulciare la classifica emerge come le tariffe più care sono Ferrara con 17,6 euro, Taranto con 17,2 euro e Torino con 16,7 euro. Seguono Forlì e Siracusa con 16,5 euro) e poi proprio Pescara e Roma con i loro 15 euro. Le corse brevi più economiche sono invece quelle di Bari con 9,3 euro, Perugia con 9,2 euro e Padova con “soli” 6,9 euro.

Corse lunghe standard in taxi: Pescara più cara sia di Roma che di Milano

Dando uno sguardo alle corse lunghe standard ovvero quelle che contano un tragitto di 10 chilometri con 10 minuti di sosta e sempre per una persona sola e senza bagagli Pescara è sempre in una fascia intermedia e sempre avanti a Milano. Nello specifico in questo caso sul podio delle più care troviamo Venezia con i suoi 30,2 euro, Taranto con i suoi 30 euro e Novara con i suoi 27,5 euro.

Nella forchetta tra i 27 e i 25 euro troviamo quindi Pescara insieme a Firenze, Torino, Siracusa, Verona e Ferrara. Per le corse lunghe standard anche a Roma si paga meno che a Pescara dato che la capitale rientra nella fascia sotto i 25 euro (una corsa costa 24,8 euro). Milano è ancora una volta in bassa classifica: 17esima con 23,8 euro. In coda e cioè ben sotto i 20 euro, troviamo Latina con 16,8 euro, Salerno con 16,4 euro, Perugia con 15,8 e infine ancora una volta Padova dove per 10 chilometri si spendono 15,1 euro.

La classifica del costo di una “corsa breve standard” nelle città sopra i 100mila abitanti