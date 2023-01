Benzina e gasolio in autostrada: l'Abruzzo tra le dieci regioni con i prezzi più alti

Secondo la mappatura stilata dal Codacons i costi di benzina e gasolio “al servito” sulla rete autostradale italiana sono più alti di quelli comunicati dai gestori al ministero, con l'Abruzzo tra le prime dieci regioni dove si registrano quelli più alti. Nello specifico il dato è riferito al costo al litro rilevato sulla A14 Bolgona-Bari-Taranto, Morro d'Oro (Teramo) dove la benzina costa 2,344 euro al litro e il gasolio 2,431 euro al litro. Stessi prezzi che si registrano sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.

In vetta alla classifica c'è l'Emilia Romagna dove sull'A14 Bologna-Bari-Taranto, Castel San Pietro Terme (Bologna), la benzina è arrivata a costare 2,444 euro e il gasolio addirittura 2,531 euro. La regione più “economica” è la Basilicata: a Lauria (Potenza) la benzina ha un costo di 2,139 euro al litro e il gasolio di 2,189 euro. La più "economica" è in Basilicata a Lauria (Potenza): benzina 2,139 al litro, gasolio 2,189 euro al litro.

Prezzo record anche in Sicilia con Ustica (Palermo) Ustica dove sia la benzina che il gasolio toccano i 2,497 euro al litro con, sempre in Sicilia, la statale Lentini (Siracusa) dove la benzina è a 2,354 euro e il gasolio a 2,441 euro. Quindi la Lombardia con un prezzo registrato a Cremona sulla A-21 Piacenza-Brescia di 2,449 euro sia per la benzina che per il gasolio. Prezzi simili in Puglia a Taranto, dove la benzina costa 2,399 euro al litro e il gasolio 2,499 euro al litro, e in Sicilia a Ustica (Palermo), dove la benzina è a 2,497 euro e il gasolio a 2,497 euro.

In Liguria sull'autostrada A12 Genova-Sestri (Genova) la benzina costa 2,387 euro al litro e il gasolio 2,474 euro al litro. Stessi costi nelle Marche sull'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, a Mondolfo (Pesaro e Urbino). Nel Lazio, sull'A1 Milano-Napoli, Castrocielo (Frosinone): benzina 2,367 euro al litro, gasolio 2,454 euro al litro. In Campania ad Ariano Irpino (Avellino): benzina 2,372 euro al litro, gasolio 2,402 euro al litro. In Piemonte sull'autostrada A7 Serravalle-Genova, Arquata Scrivia (Alessandria), A26 Voltri-Gravellona, Raccordo con A7 Novi Ligure (Alessandria), benzina 2,366 euro, gasolio 2,453 euro.

Scorrendo la mappatura del Codacons troviamo la Toscana con Camaiore (Lucca) dove la benzina costa 2,334 euro al litro e il gasolio 2,421 euro. Quindi il Friuli Venezia Giulia con Pordenone: benzina 2,300 euro al litro, gasolio 2.387 euro al litro. In Umbria sulla statale E45 Deruta (Perugia) la benzinaha un prezzo di 2,294 euro al litro, mentre il gasolio di 2,381 euro al litro. Stessi prezzi anche in Veneto sulla statale Mira (Venezia) e in Molise a Larino (Campobasso).

In Trentino Alto Adige sull'A22 Brennero-Modena, Lavis (Trento) il prezzo della benzina è di 2,298 euro al litro, quello del gasolio 2,299 euro al litro. In Valle d'Aosta sull’A5 Aosta-Quincinetto, Chatillon (Aosta) si rileva un costo di 2,214 euro al litro per la benzina e di 2,284 euro per il gasolio. Penultima in classifica, come detto i prezzi più “bassi” si registrano in Basilicata, è la Sardegna con Poltu Quatu-Arzachena (Olbia-Tempio) dove la benzina ha un prezzo di 2,199 euro al litro e il gasolio di 2,299 euro al litro.

Il tema benzina è stato al centro dell'ultima seduta del consiglio dei ministri che ha emanato un decreto legge in favore della trasparenza nel mercato dei carburanti annunciando che il monitoraggio dei prezzi da ora non sarà più settimanale ma giornaliero e che è obbligatorio esporre il prezzo alla pompa che, se assente, si tradurrà in sanzione. A definire il tetto del prezzo sarà un'altra norma.



Questa la mappa dei prezzi più alti dei carburanti regione per regione in ordine alfabetico: