“Cos’è l’amore”, secondo brano per Chiara Casadei [VIDEO]

La 22enne cantante e compositrice Chiara Casadei firma un nuovo singolo dal titolo “Cos’è l’amore”, il cui testo è stato firmato da Paolo Provenzano, mentre la musica è opera della stessa cantautrice, giovane emergente di Penne. Il brano, prodotto da Umberto Iervolino, sarà disponibile su tutti i canali digitali da giovedì 20 gennaio, in streaming e download.

E a partire da quella stessa data sarà disponibile anche il relativo video, prodotto sotto la regia di Antonio Mirica, che vede Chiara come assoluta protagonista a voler manifestare la sua felicità nell’essere innamorata. Per fare tutto ciò, la Casadei mette in scena nel clip l’interpretazione dei movimenti leggeri di una ballerina, proprio a voler sottolineare la freschezza e la leggerezza di questo nobile sentimento.

Il progetto ha avuto una gestazione piuttosto lunga: è infatti durato più di un anno, tra la scrittura della melodia, la stesura della parte letteraria, l'arrangiamento e, infine, l'attesissima realizzazione del videoclip. Quest’ultimo, che è stato girato in parte nei meravigliosi paesaggi autunnali abruzzesi durante l’autunno 2021, comprende alcune scene realizzate in partnership con la scuola di danza Harmony Danza di Candida Giffi di Avezzano e con la ballerina Francesca Casadei, che ha curato nei minimi dettagli la coreografia del brano.

“Cos’è l’amore” arriva dopo il successo di “Non è lo stesso”, singolo uscito nel settembre 2019, sempre per la produzione di Aisha Produzioni di Umberto Iervolino & Co, che ha ottenuto più di 45.000 visualizzazioni su YouTube. Importanti collaborazioni hanno contribuito alla perfetta riuscita, perché fare squadra è assolutamente fondamentale. Partendo dalla produzione audio, l’Aisha Produzioni di Umberto Iervolino & Co, senza contare il fondamentale supporto delle succitate Francesca Casadei, ballerina e coreografa, e Candida Giffi, per la location e il tempo dedicato. Chiara Casadei non potrà non essere proiettata verso il successo.