“Cosa c’è dentro te”, reggae trascinante per il nuovo singolo di Don Tino

Si chiama “Cosa c’è dentro te” il nuovo singolo dell’artista pescarese Tino Cicchelli, in arte Don Tino, leader e fondatore del gruppo reggae "Maga Dog". Il brano è uscito lo scorso 12 gennaio e nasce da una collaborazione con la formazione tedesca Soul Fyah, che ha prodotto il ritmo sul quale anche altri cantanti come Anthony B hanno già realizzato brani disponibili all’ascolto sulle varie piattaforme di streaming. Cicchelli si è fatto notare già negli anni '90 alla guida dei Sunamela, leggendaria band in bilico tra pop, funk e soul di cui facevano parte, tra gli altri, alcuni talentuosi strumentisti locali come Alex Di Nunzio alla batteria e Fabio Petti al basso.

Successivamente è stato "folgorato" sulla via del reggae. E da allora non si è più fermato. Così, dopo aver avuto nel tempo diverse esperienze musicali, quest'anno Don Tino ha scelto di inaugurare un nuovo percorso da cantante solista con “Cosa c’è dentro te”, il cui testo (scritto dallo stesso Don Tino) mette al centro l’amore, la separazione e la fine di una storia con l’espressione melodica in chiave reggae e new roots che focalizza l’ascoltatore sulle tematiche mai banali della riflessione personale. Mix e master, invece, sono a cura di Dario Casillo, per quello che risulta essere un pezzo trascinante e che non mancherà sicuramente di far ballare, scuotendo la testa a tempo.

Dopo l’uscita nel 2016 dell’ultimo album ufficiale “Inna di Town” insieme ai Maga Dog, completamente in lingua inglese e con una tensione maggiormente rivolta al roots e al dub, per Cicchelli c’è quindi un ritorno allo stile espressivo in lingua italiana che ha caratterizzato le produzioni dei suoi primi lavori discografici come appunto “Il nostro stile”. Durante questi anni Don Tino ha collaborato con numerosi artisti e produttori come Bizzarri Records, Madaski, Modena City Ramblers e ha realizzato collaborazioni con importanti vocalist come Lion D, Ras Tewelde, Hobo e Jamafrica. Inoltre ha pubblicato tre album ufficiali con i Maga Dog e, contestualmente, numerosi altri pezzi contenuti in varie compilation come “Venti di Reggae”, che vanta la produzione di Rasta Snob. Il brano “Cosa c’è dentro te” è disponibile su tutte le piattaforme di vendita on-line e di streaming come Spotify, Apple Music e Amazon.