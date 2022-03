Corteo di protesta in viale Marconi contro il nuovo assetto della strada

Si chiama "Viviamo viale Marconi" ed è l'iniziativa lanciata dal comitato di cittadini per protestare contro l'attuale assetto viario della strada dopo i lavori con i quali sono state realizzate 4 corsie di cui preferenziali per gli autobus.

Si tratta di una mattinata in strada «con chi Pescara la ama davvero» come si legge nel manifesto di lancio della manifestazione.

Il corteo è in programma per sabato 26 marzo.

La partenza sarà dall'incrocio con via Pepe e dopo aver attraversato a piedi l'intera strada si concluderà in piazza Italia.