Un corteo e un flash mob in centro contro la violenza sulle donne con l'hashtag #nonècolpamia

Un corteo e un flash mob coreografato per dire no alla violenza sulle donne. Appuntamento sabato 25 novembre a partire dalle 17 con l'iniziativa voluta da Elisabetta Scataglini, dell'atelier "L'Horo di Ely" e Monica Campoli dall'hashtag #nonècolpamia. in collaborazione con il make-up artist Nino Gianserra e l'associazione Accessibilità & eventi deaf gestita da persone sorde che quotidianamente subiscono violenza per la loro disabilità. Come scrivono le organizzatrici:

"Alle 17 partiremo da corso Umberto con un corteo con striscioni e facendo sentire le nostre voci, fino ad arrivare a piazza della Rinascita, dove faremo un flash mob coreografato da Erika Morelli insieme ad alcune alunne della scuola di danza Millefigure. Un evento in cui chiunque può unirsi, uomini e donne. Un evento in cui in realtà chiunque dovrebbe unirsi per dire No alla violenza, per dire basta. Un evento creato in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le altre 104 donne uccise e che non possono più parlare. Noi siamo loro! Tra le donne partecipanti ce ne sono alcune vittime di violenza e sopravvissute alle mani di chi diceva di amarle. Donne di cui i titoli di giornali hanno scritto sulla cronaca nera, ma che ce l'hanno fatta. Chiunque può unirsi con un qualsiasi accessorio rosso, con uno striscione o senza nulla. L'importante è esserci. L'importante è farsi sentire. L'importante è essere in tanti, perché insieme si può".