Corso Vittorio Emanuele II chiuderà al traffico 3 settimane per il rifacimento del manto stradale

Aprirà a metà giugno il cantiere per il rifacimento del manto stradale dissestato in corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Genova e corso Umberto I.

L'intervento in una delle strade principali di Pescara era stato annunciato lo scorso 24 marzo e l'apertura del cantiere era stata inizialmente prevista per la metà di aprile.

Ma poi, considerando le ripercussioni sul traffico del centro cittadino l'amministrazione comunale ha deciso di posticipare alla metà di giugno l'avvio dei lavori ovvero dopo la chiusura delle scuole, come conferma il sindaco Carlo Masci.

La ditta che si è aggiudicata l'appalto avrà una ventina di giorni per eseguire i lavori e dunque in quelle tre settimane sarà vietata la circolazione in corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Genova e corso Umberto I. La pavimentazione colorata presenta da molto tempo porzioni rotte e buche evidenti che residenti ed esercenti hanno segnalato più volte. Prevista, inevitabilmente, anche la deviazione dei percorsi degli autobus. Il lavoro prevede la distruzione dell'attuale calcestruzzo e poi il rifacimento del tappetino per la nuova pavimentazione che sarà colorata di rosso. Prevista anche la creazione di un percorso ciclabile.