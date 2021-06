Corso per la ricerca di persone scomparse con le associazioni Penelope Abruzzo e Protezione Civile Val Pescara

Il corso, suddiviso in sette giornate , è finalizzato alla formazione per la ricerca e il soccorso della persona scomparsa

Un corso per la ricerca delle persone scomparse.

È quello che propongono le associazioni di volontariato Penelope Abruzzo e Protezione Civile Val Pescara.

Due realtà da sempre impegnate sul campo per la ricerca di persone scomparse.

Il fenomeno della scomparsa tocca da vicino la nostra regione, sono infatti 486 le persone scomparse e mai ritrovate in Abruzzo. I dati, aggiornati al 31 dicembre 2020, sono quelli comunicati dal commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Nasce così l’esigenza di organizzare un corso di formazione che sarà strutturato in sei giornate teoriche e una di pratica tutte sviluppate nel mese di luglio. Nei giorni 6-8-13-15-20-22 luglio dalle ore 21 alle 23 sono previste le lezioni teoriche, il giorno 25 luglio dalle ore 9:30 alle 13 la simulazione con la ricerca della persona scomparsa nella Valle dell’Orfento a Caramanico Terme.

Nelle lezioni teoriche si apprenderanno nozioni sul piano provinciale ricerca persone scompare emanato dal Governo, il ruolo che hanno le associazioni di volontariato, gli aspetti legali legati alla scomparsa, l’organizzazione pratica delle ricerche in base alla morfologia del territorio. Si imparerà inoltre a utilizzare Gps, dispositivi di sicurezza, a leggere le carte topografiche e a comunicare via radio. Nella lezione pratica prevista per l’ultimo giorno, gli iscritti al corso, parteciperanno a una simulazione pratica con l’intervento anche di cani da mantrailing di Francesco Sacco.

Il corso, che ha un costo di 25 euro a titolo di rimborso spese, è aperto a tutti i maggiorenni, non sono richiesti particolari requisiti. Viene rilasciato attestato di partecipazione. Verrà tenuto in via Rio Sparto a Pescara nel centro Britti. Per informazioni 3914391622-3475922521.