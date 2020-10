Corso base gratuito di protezione civile per diventare volontario promosso dal Modavi Castellamare

Corso base gratuito di protezione civile a Pescara a partire dal 22 ottobre.

È quello che propone il Modavi Castellamare allo scopo di formare nuovi volontari.

Lo slogan è: «Fai come noi, diventa volontarioi!».



Il corso base di protezione civile, gratuito e con riconoscimento di crediti formativi, si terrà dal prossimo 22 ottobre, alle ore 20:30, nella sede di via Pian delle Mele 22 a Pescara. A farlo sapere è Livio D’Orazio, presidente per l’Abruzzo del Modavi Protezione Civile e vice Presidente Nazionale. «Si tratta di un’occasione unica», spiega D’Orazio, «per conoscere altri soggetti che navigano nella stessa direzione, volti a tendere una mano a coloro che hanno bisogno, senza chiedere nulla in cambio. Per noi la gratificazione viene da un sorriso o semplicemente da un grazie»:

Per maggiori informazioni si possono utilizzare i numeri dedicati 3405480942-3893439356 oppure la mail modavicastellamare@gmail.com