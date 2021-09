La Misericordia di Pescara lancia il corso di primo soccorso 2021

Inizia il 21 settembre il corso di primo soccorso ‘Volontari del Soccorso - livello base’ 2021 organizzato dalla Misericordia di Pescara nella sua sede di via delle Fornaci per formare i nuovi aspiranti volontari. Le lezioni intensive, teoriche e pratiche, dureranno circa 3 mesi e verranno svolte in presenza due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 20.30 alle 23. Saranno aperte a tutti i cittadini che abbiano compiuto 17 anni, e fino agli 80 anni, consentendo di apprendere le nozioni principali per effettuare manovre d’emergenza in caso di necessità e, soprattutto, entrare a far parte delle squadre della Misericordia.

“Il corso rispecchia lo spirito della Misericordia, ossia il volontario non è un eroe, ma è una persona comune che decide di dedicare parte del proprio tempo per aiutare chi ha più bisogno portando con sé la propria umanità per alleviare il disagio, le difficoltà o anche la paura di chi si trova ad affrontare un momento necessità”, ha ricordato il governatore della Misericordia di Pescara, Cristina D’Angelo.

Le lezioni sono a numero chiuso e l’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente contattando la segreteria del corso al numero 351/8031849. Come previsto dai decreti ministeriali, alle lezioni e alle prove d’esame occorrerà presentare il green pass.