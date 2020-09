Primo corso dopo il Covid per la rianimazione con defibrillatore a Città Sant'Angelo per 11 volontari della Croce Rossa di Penne

Primo corso Full-D, ovvero per la rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore, dopo l'emergenza Covid-19 (Coronavirus) dedicato ai volontari del comitato di Penne della Croce Rossa.

L'appuntamento si è svolto nei locali messi a disposizione dalla direzione dell'Outlet Village di Città Sant'Angelo.

Gli istruttori FullD dei Comitati di Carsoli, Chieti, Pescara, Avezzano e L’Aquila hanno formato 11 volontari che saranno abilitati al servizio in ambulanza.

Soddisfazione per gli istruttori e per la direttrice del corso, Maura Coletta, per la riuscita del corso che ha visto l’applicazione di tutte le procedure previste per la sicurezza anti Covid.