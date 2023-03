Due giorni di corso base per aspiranti volontari della protezione civile a Città Sant'Angelo

Il gruppo Modavi protezione civile di Città Sant'Angelo ha organizzato un corso di due giorni per diventare aspiranti volontari. Appuntamento il 27 e 28 aprile con il corso base, aperto a tutti che permetterà di avere le prime nozioni necessarie per poi proseguire nel percorso di inserimento all'interno del gruppo di volontari che opera sul territorio angolano e in qualsiasi situazione di emergenza impoprtante. L'iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando al numero 3357712047 o inviando una email a modavipc.cittasantangelo@gmail.com:

"L'opera umana più bella è di essere utile al prossimo avendo in cambio il ringraziamento più bello, un sorriso."