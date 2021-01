Corso per assistenti bagnanti della Fisa, iscrizioni dal 25 gennaio

Iscrizioni al via a partire da lunedì 25 gennaio le iscrizioni per l'edizione 2021 del corso per assistenti bagnanti (bagnini) organizzato dalla Fisa, federazione italiana salvamento acquatico.

Le prove selettive di ammissione si svolgeranno nella piscina provinciale di Pescara.

Sono ammessi candidati in fascia di età che va dai 16 ai 55 anni di età, che dimostrino le necessarie capacita natatorie nell'ambito della prova selettiva per l'accesso al corso.

Il corso, nel rispetto delle normative Covid, consiste in una parte teorica, svolta tramite lezioni in modalità webinar, e lezioni pratiche svolte in piscina dove si studieranno tecniche natatorie mirate al salvamento e all'allenamento, lezioni pratiche in mare nell'ambito delle quali i candidati impareranno a utilizzare tutti i presidi di salvataggio a disposizione, impareranno ad affrontare salvataggi in socurezza, in condizioni meteo-marine critiche. Durante il corso è previsto un modulo di primo soccorso e tecniche di rianimazione cardio-polmonare tenuto da un medico specializzato secondo protocolli ministeriali.

Al termine del corso i candidati sosterranno un esame presieduto da rappresentanti della guardia costiera, il medico e maestri di salvamento Fisa. Il brevetto sarà rilasciato a coloro che supereranno l'esame, oltreché essere un titolo utilizzabile per esercitare la professione di assistente bagnanti, darà diritto a crediti formativi e a punteggio per i concorsi pubblici. Anche per l'edizione 2021 non mancherà il modulo di tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento che testimonia l'attenzione che la Fisa riserva a tali tematiche.

Per informazioni si può contattare il numero 3486973514 Giorgio.