Corso di formazione per aspiranti agenti di polizia locale organizzato dal sindacato in vista del concorso

Un corso di formazione per aspiranti agenti di polizia locale.

È quello che organizza il Sulpl (sindacato unitario lavoratori polizia locale) in previsione del concorso del Comune di Pescara.

Il sindacato di categoria vuole essere vicino agli aspiranti agenti, nonostante le restrizioni dei Dpcm causa Covid-19 non consentano di organizzare corsi in presenza.

Per questo motivo è stato deciso di usare la piattaforma Zoom, che coniuga in un’unica esperienza la comodità di fruizione da casa con l’efficacia e l’interattività tipiche di un evento in presenza. «Proprio come in un’aula reale ci ritroveremo all’ora prestabilita e tutti i partecipanti avranno la possibilità di intervenire attivamente nel corso e interagire con i nostri docenti esperti e qualificati», fanno sapere dal sindacato.

Il corso si svolgerà dalle ore 20 alle 22.30 (anche per agevolare chi lavora) per un totale di 15 lezioni, a partire dall'11 gennaio.

Per ulteriori informazioni e costi si può contattare Miriam Palumbo al seguente numero: 3204678205.

