Anche in piazza Garibaldi e sul ponte d'Annunzio disegnata la corsia mista autobus-bici

Una corsia mista per autobus e bici è stata disegnata in piazza Garibaldi e sul ponte d'Annunzio nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Dunque, dopo quella di via Conte di Ruvo, un nuovo caso di commistione tra mezzi pubblici e ciclisti.

Ma qualcuno storce il naso di fronte a una scelta che di certo non garantisce piena incolumità a chi transita in sella a una bici vista anche la larrghezza ridotta della corsia in questione.

Sull'argomento abbiamo chiesto un parere a Francesco Mancini, presidente della Fiab-Pescarabici: «Nuove forme di ciclabilità, anche se in questo caso vengono ripristinate le corsie precedenti la riasfaltatura pre Giro d’Italia, sono sempre le benvenute. Nella fattispecie, rispetto a prima non ci sono almeno discontinuità con fermate autobus e strade laterali. Ma veniamo alle note dolenti. Le corsie automobilistiche sono intonse e ben larghe, come dire non li disturbiamo, le corsie bus e bici invece si accavallano. Le forme di mobilità sostenibile si sovrappongono, sicuramente si ostacolano per non disturbare il Dio auto! Non si va molto lontani così, se realmente si vuole ridurre il traffico automobilistico privato. Se prima (anche ora) le ciclabili le disegnavano sui marciapiedi e c’era la lotta tra utenti deboli nell’uso del poco spazio disponibile, ora almeno le corsie bici sono scese in strada ostacolando l’altra alternativa sostenibile di mobilità: quando le corsie bici saranno disegnate sulle strade, magari a limite 30 tranne i rari casi già presenti?».