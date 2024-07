Tornano i corsi estivi per le manovre salva vita nei bambini di Formiamo Formazione

Tornano i corsi estivi di disostruzione e primo soccorso pediatrico organizzati da Formiamo Formazione assieme all'associazione "Gli Squaletti". I corsi sono destinati alle mamme e papà per imparare le manovre salva vita di disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardiopolmonare pediatrica e sicurezza del bambino. I corsi si sono tenuti nello stabilimento lido Onda Marina.

Soddisfatti i tantissimi genitori intervenuti che oltre alla parte teorica hanno avuto modo di provare le manovre di disostruzione anche praticamente su manichini ad alta fedeltà guidati dagli istruttori del centro di Formazione Formiamo che hanno fornito loro anche un manuale con tutta la spiegazione di queste importanti manovre.

"Ringraziando tutti gli intervenuti che hanno svolto questo importante corso certificato da una delle più rilevanti Societa scientifiche - concludono Maiorano e Bevilacqua responsabili rispettivamente degli Gli Squaletti e della Formiamo Formazione - continueremo sull’ onda della formazione e della sensibilizzazione della popolazione a questi importanti elementi salva vita promuovendo eventi formativi, corsi certificati in modo da raggiungere il numero più alto di persone che diventeranno parte attiva del primo soccorso riducendo al minimo la mortalità. La formazione e’ fondamentale per non rimanere impassibile in una situazione di emergenza dov’è queste manovre fanno la differenza ovvero salvano vite. Per chiunque sia interessato a seguire un corso, organizzarlo presso un’ associazione, un’ azienda, una qualsiasi entità o gruppo di persone ci contatti al 333/8763280 o tramite i nostri canali social"