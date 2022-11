A Cepagatti tornano i corsi di autodifesa femminile, Palozzo: "Così le donne non si sentiranno disarmate"

Al via la seconda edizione dei corsi di autodifesa femminile organizzati dal Comune di Cepagatti. Ne dà notizia la vice sindaca Annalisa Palozzo, promotrice dell'iniziativa.

Queste le sue parole: "Oltre agli interessanti dibattiti che si ripetono ogni anno in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza di genere, vogliamo dare un segnale concreto rivolto a tutte le donne, senza limiti di età e di preparazione atletica, dando loro l'occasione di svolgere un corso di autodifesa in cui apprendere le tecniche basilari di difesa personale e capire come comportarsi in caso di pericolo. Si discuterà anche sulle corrette procedure da seguire e sarà l'occasione per molte ragazze e signore di conoscersi e sviluppare legami utili alla socialità e a non sentirsi sole e disarmate".

Lo scorso anno, ricorda Palozzo, "abbiamo lanciato per la prima volta questo corso e tantissime persone dai 12 ai 70 anni hanno partecipato con entusiasmo alle lezioni tenute dal personale qualificato della palestra Orsini. Quest'anno ci aspettiamo la stessa partecipazione perchè vogliamo lanciare un forte messaggio di contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di violenza".

È possibile iscriversi tramite l'apposito modello, disponibile nel municipio di Cepagatti o sul sito Internet del Comune, che va poi riconsegnato entro il prossimo 30 novembre al municipio o alla mail ufficioprotocollo@ comunecepagatti.it.