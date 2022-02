Tornano i corsi di accompagnamento alla nascita dei consultori Asl: le sedi e i dettagli

I consultori familiari della Asl riaprono per il 2022 i corsi online 3.0 per l'accompagnamento alla nascita delle future mamme. Lo ha fatto sapere l'azienda sanitaria pescarese, aggiungendo che il percorso avrà inizio fino dal primo trimestre di gravidanza per fornire informazioni e supporto alle donne in base al loro contesto familiare, adeguato a tutte le fasi della gravidanza e ai mesi successivi al parto.

Quattro i moduli per epoca gestazionale: primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre e post parto. Il corso completo pre-parto verrà attivato nell’arco di due mesi con 6 edizioni per anno. Il modulo post-parto, che comprende anche il corso teorico-pratico sul massaggio infantile, avrà durata e frequenza mensili (12 edizioni all’anno). I calendari saranno disponibili sulla pagina “Consultorio familiare” del sito aziendale ASL al link: https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=5&idSezione=11

Le future mamme potranno scegliere di partecipare spontaneamente agli incontri per la propria fase gestazionale e per la fase post parto, riascoltando gli argomenti di proprio interesse sulla piattaforma Cisco Webex ai link indicati nei calendari. Per l'iscrizione può essere effettuate durante la prima visita ostetrica consultoriale, tramite telefono o via mail per ogni consultorio disponibile, ovvero: Catignano via Borgonuovo 085841615 consultorio.catignano@ausl.pe.it; Città Sant'Angelo largo Baiocchi 085 841615 consultorio.csa@ausl.pe.it; Montesilvano via D’Agnese 085 42533.05/.22 consultorio.montesilvano@ausl.pe.it; Penne contrada Carmine, 107 085 82765.22/.23/.25 consultorio.penne@ausl.pe.it; Pescara Nord 085 42534.70/.71/.38 via Nazionale Adriatica Nord, 140 consultorio.penord@ausl.pe.it; Pescara via G. Milli, 2 085 4254980 consultorio.viamilli@ausl.pe.it; Popoli via A. Moro 085 9898.394 consultorio.popoli@ausl.pe.it; Scafa via Castellari, 23 085 98988.17/.39 consultorio.scafa@ausl.pe.it; Spoltore via del Convento 085 42536.11/.12 consultorio.spoltore@ausl.pe.it

La responsabile dell'Uosd attività consultoriali Mria Carmela Minna:

“Nell’obiettivo di accogliere e di adempiere ad ogni esigenza gli operatori consultoriali continuano a sostenere le future mamme di persona e a distanza perché,citando Wallace, la mano che fa dondolare una culla è la mano che regge il mondo”.