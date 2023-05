Chiede una corsa in taxi dalla stazione ma viene rifiutata perché ha un barboncino in braccio, i tassisti: "Obbligati solo se hanno il trasportino"

Una donna pescarese la notte del 18 maggio ha avuto necessità di utilizzare un taxi a seguito di un problema con la sua autovettura. Una volta arrivata alla stazione centrale di Pescara, ha chiesto a due tassisti di poter effettuare la corsa con un barboncino di circa 5 kg in braccio. Entrambi si sono rifiutati e solo un terzo tassista, che ha spiegato di avere anche lui degli animali domestici, ha accettato di portarla a destinazione. Abbiamo voluto contattare Antonio Abagnale, tassista e rappresentante locale di Uritaxi che ci ha spiegato cosa prevede la normativa vigente nel caso di trasporto di animali su un taxi e quali sono gli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori:

"Nel caso specifico, essendo il cane libero e senza trasportino, i due tassisti che si sono rifiutati di effettuare la corsa non hanno violato alcuna norma, in quanto il regolamento prevede che in questo caso sia a discrezione dell'operatore scegliere se caricare il cliente con l'animale oppure rifiutarsi. Caso diverso, invece, quando l'animale è stato posizionato nel trasportino: in questo caso vi è l'obbligo di accettare la corsa e dunque non è possibile rifiutare il cliente per questo motivo".