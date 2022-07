Corridoio Verde, firmato l'accordo Comune-università, Masci: "Sarà luogo di socializzazione e aggregazione"

Come annunciato qualche giorno fa è stato firmato questa mattina l'accordo con cui si dà ufficialmente il via alla realiazzione del corrodoio verde nella zona sud della città e cioè alle spalle della zona universitaria tra viale Pindaro e via Plauto. A sottoscriverlo il sindaco Carlo Masci e il rettore dell'università d'Annunzio Chieti-Pescara Sergio Caputi.

"Un altro pezzo di città abbandonato da decenni - scrive il primo cittadino sul suo profilo social -, che sarà trasformato in un luogo di aggregazione e di socializzazione, in uno spazio a servizio della mobilità leggera. Non ci fermiamo mai per rendere Pescara più bella".

Il prossimo passo è dunque il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori che, nei prossimi giorni, sarà pubblicato dall'università.