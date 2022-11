L'abruzzese Corrado Oddi torna su Tv8 con "Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?"

Torna in prima serata su Tv8 la nuova edizione di “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?”, il dating show che crede nelle seconde possibilità in amore. Il primo appuntamento sarà martedì 15 novembre alle ore 21,30. Confermato, nei panni del maggiordomo, l'attore e regista abruzzese Corrado Oddi. Il programma andrà in onda per otto serate e sarà condotto, anche questa volta, da Caterina Balivo.

Quotidianamente il Maggiordomo Corrado, alias Corrado Oddi, avrà il compito di comunicare tramite missive e telefonate agli ospiti della villa, messaggi e indicazioni da parte della padrona di casa Caterina Balivo. Distinto, elegante, impeccabile, di sani principi, forse un po' all'antica ma perfetto per il ruolo che gli spetta, in tutti gli altri momenti della giornata, dovrà prendersi cura di tutti gli ospiti della villa, servirli a tavola, essere il loro interlocutore e, soprattutto, farli sentire ospiti speciali.

Ci sarà, però un'importante novità: ad andare alla ricerca di una seconda chance in amore, all’interno di una romantica villa dotata di tutti i comfort e immersa nel verde, non saranno solo le mamme, ma ci saranno anche i papà. Non a caso, il programma - che fino alla scorsa stagione si chiamava "Chi vuole sposare mia mamma?" - ha appunto ampliato il proprio nome in "Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?".

Per ogni mamma e ogni papà, che avranno un'età compresa tra i 40 e i 60 anni e proverranno da ogni parte d’Italia e da diverse realtà sociali e culturali, ci saranno 6 pretendenti, pronti a farsi conoscere nel rispetto di alcune regole precise e inderogabili: gli incontri potranno, infatti, avvenire solo in determinate situazioni e per un tempo limitato, secondo un grado di intimità che si approfondirà giorno dopo giorno.

Non tutti avranno le stesse possibilità fino alla fine: ogni mamma e papà dovranno man mano scegliere chi eliminare, supportati dai propri figli, che avranno anche l'inaspettata opportunità di cambiare le carte in tavola. Il programma é prodotto da Blu Yazmine, scritto da Tiziana Martinengo, Cristiano Rinaldi Cristina Limon, Veronica Pennacchio Federico Albanese, Chiara Iacobelli, Manlio Mariella. Regia di Adriano Galli.