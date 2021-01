Coronavirus, vaccinate altre 1039 persone in Abruzzo: i dati aggiornati

Prosegue la campagna di vaccinazione al Covid in Abruzzo. Nella giornata odierna, 10 gennaio, sono state vaccinate alle ore 18 altre 1039 con la prima dose del siero di Pfizer nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Le operazioni sono ancora in corso e dunque il numero dei vaccinati è destinato ulteriormente a salire.

Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state inoculate 318 dosi (210 nel presidio ospedaliero dell’Aquila e 108 ad Avezzano), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 415 (169 a Chieti, 174 a Vasto e 72 a Lanciano), nella Asl di Pescara 306. Sono stati vaccinati 385 maschi e 654 femmine. Alle 10,48 di questa mattina in Abruzzo erano state vaccinate complessivamente 10.835 persone, pari al 68,9% delle dosi consegnate alla nostra regione.

Ricordiamo che a partire dal 18 gennaio sarà possibile prenotarsi online per l'inizio della seconda fase delle vaccinazioni in Abruzzo, riservate alle persone ultraottantenni, ai disabili e fragili con una o più patologie a rischio e al resto del personale sanitario che non rientrava nella prima fase di somministrazione dei vaccini.