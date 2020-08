Coronavirus, test sierologici per docenti e personale scolastico: tutte le informazioni dalla Asl di Pescara

La Asl di Pescara ha fornito le informazioni relative alle modalità di esecuzione dei test sierologici per il Coronavirus da parte del personale docente e non docente di scuole pubbliche e private in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali.

Tenendo conto delle norme previste dal Governo e dal Ministero della Sanità, oltre a quelle della Regione Abruzzo, i test potranno essere svolti dal 24 agosto da parte del proprio medico curante nel suo studio o negli ambulatori messi a disposizione dalla Asl di Pescara. Il personale scolastico privo di medico di medicina generale potrà rivolgersi all'ufficio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (Iesp), con contatto telefonico:

Dipartimento di Prevenzione / Settore Vaccini - piano terra della palazzina G / via R. Paolini n. 45 Pescara 335 7203120, dalle ore 11.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì o tramite email all'indirizzo: servizio.igiene@ausl.pe.it

Ricordiamo che i test sono su base volontaria ed ai medici del Pescarese saranno distribuiti oltre 7.100 kit per i prelievi.