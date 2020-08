Coronavirus: atterrano in 110 da Malta e Bucarest, tampone effettuato in aeroporto

Coronavirus: a Pescara atterrano in 110 da Malta e Bucarest, e anche stavolta il tampone viene effettuato in aeroporto nell'ambito del protocollo disposto per contenere la diffusione del Covid. I viaggiatori arrivati oggi dalla Romania, a prescindere dall'esito del test, dovranno rimanere in isolamento per 14 giorni, mentre chi torna da Malta dovrà osservare la quarantena fino alla comunicazione del risultato del tampone.

Per la precisione, sul volo giunto da Malta alle 16.25 c'erano 72 persone, mentre su quello da Bucarest, atterrato alle 13.25, c'erano 32 passeggeri. Giovedì 20 agosto sarà la volta del volo proveniente da Girona-Barcellona, mentre atterrerà ancora quello in arrivo da Bucarest.

Per quanto riguarda, invece, la rotta Pescara-Malta, decollata sempre nel pomeriggio odierno, sono stati soltanto 25 i viaggiatori a bordo. Tutti i bagagli in partenza e in arrivo all'aeroporto d'Abruzzo vengono sanificati.