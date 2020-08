Coronavirus, l'annuncio del sindaco di Tocco da Casauria: "Quattro giovani positivi rientrati da Malta"

Il sindaco di Tocco Da Casauria Riziero Zaccagnini, ha annunciato ieri sera 13 agosto con una diretta Facebook la positività di quattro giovani, asintomatici, risultati positivi al Covid19. I giovani erano rientrati da una vacanza a Malta ed a seguito dei tamponi di controllo è stata riscontrata la positività al virus.

Il primo cittadino ha fatto sapere che i ragazzi sono in isolamento domiciliare e si sta già avviando la ricostruzione dei contatti avuti dopo il rientro assieme alla Asl per poi sottoporre queste persone ai tamponi. Zaccagnini ha lanciato anche un appello a tutti i cittadini a mantenere la calma e soprattutto alla responsabilità, indossando sempre la mascherina quando si hanno rapporti sociali e non può essere garantito il distanziamento sociale. Il sindaco ha ricordato che la situazione è attualmente sotto controllo ma proprio il comportamento dei singolo residente ora è fondamentale per evitare lo sviluppo di un possibile focolaio. Inoltre, saranno nei prossimi giorni presi provvedimenti restrittivi proprio per cercare di arginare gli assembramenti.