Coronavirus: scuole chiuse anche a Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo

Anche a Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo le scuole di competenza comunale resteranno chiuse fino al 28 febbraio. Dopo l'ufficializzazione del provvedimento per Pescara, arriva la decisione anche per gli altri comuni dell'area metropolitana a seguito del vertice che si è tenuto oggi in prefettura presieduto dal prefetto Di Vincenzo e al quale hanno partecipato i sindaci dei comuni coinvolti e i rappresentanti della Asl.

Le scuole dunque rimarranno chiuse fino allo scadere dell'ordinanza del presidente Marsilio sulla zona rossa in vigore in provincia di Chieti e di Pescara. Le superiori, lo ricordiamo, erano già in didattica a distanza al 100% per l'altra ordinanza sempre del governatore della Regione Abruzzo.