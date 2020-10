Coronavirus alla Rossetti, parla la dirigente scolastica: “Casi circoscritti e sotto controllo”

Coronavirus alla Rossetti, parla la dirigente scolastica Daniela Massarotto: “I casi sono circoscritti e sotto controllo”, assicura. La preside, in merito alla chiusura per emergenza Covid del plesso di via Raffaello dell'istituto comprensivo statale Pescara 5, precisa poi che si tratta di "una decisione presa dalla Asl a scopo preventivo, per evitare il diffondersi del virus".

Già attivata la didattica digitale, con i docenti che stanno concordando con le famiglie la modalità più opportuna per la fruizione, mentre è in corso la sanificazione straordinaria:

"Il comprensivo ha un totale di 1800 alunni, la quarantena riguarda 600 persone, fra studenti e personale - commenta Massarotto - Rassicuro riguardo al fatto che negli altri plessi non vi sono focolai a rischio contagio e che pertanto le attività possono proseguire regolarmente".

La chiusura del plesso è stata determinata a seguito del dispositivo del dipartimento di prevenzione della Asl. Per tutte le classi, i docenti, il personale, dunque, è scattata la quarantena fino al 4 novembre incluso. “Alunni, docenti, il personale - aggiunge la dirigente scolastica - non potranno uscire dalle loro abitazioni, né frequentare altre persone. Saranno sottoposti a tampone secondo un calendario disposto e comunicato direttamente dalla Asl”.



In base alle disposizioni Asl, i fratelli degli alunni in quarantena non positivi o in attesa di tampone “non sono tenuti alla quarantena e quindi possono frequentare la scuola senza rischio per gli altri, lo stesso vale per i genitori. Fratelli e genitori di alunni positivi sono invece loro stessi in quarantena obbligatoria”.