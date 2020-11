Sabato pomeriggio affollato in centro a Pescara: ancora polemiche e scontri sui social

Ancora un sabato affollato nelle strade in centro a Pescara, e in particolare in Corso Umberto I e piazza Salotto. Complice il clima relativamente mite, molte persone si sono ritrovate in strada per passeggiare o per fare acquisti nei negozi, esattamente com'era accaduto lo scorso fine settimana per la festa di Halloween e la ricorrenza dei defunti.

E sui social non sono mancate le foto che mostravano gli assembramenti, nonostante la quasi totalità delle persone indossasse la mascherina, ed ancora una volta si è scatenato lo scontro fra chi parla di incoscienza, mettendo a rischio non solo la propria salute e quella degli altri ma anche l'economia delle attività che sono già state chiuse e che potrebbero chiudere a breve, e di chi invece è più permissivo sottolineando come non si possa obbligare i cittadini a stare nuovamente chiusi in casa come nel lockdown di primavera.

Ricordiamo che attualmente l'Abruzzo è una Regione di fascia gialla, ovvero con le minori restrizioni attuate dove è prevista, oltre al coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino (presente in tutto il territorio nazionale), anche la chiusura di bar e ristoranti al pubblico dalle 18, con la possibilità però dell'asporto fino alle 22 e delle consegne a domicilio anche oltre le 22.