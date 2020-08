Coronavirus: tra i nuovi casi in Abruzzo c'è anche una bimba di soli 4 mesi. La piccola, nata in pieno lockdown, risiede in un centro della costa teramana ed è in isolamento domiciliare. Il suo caso è uscito durante il tracciamento dei contatti di persone già positive: entrambi i genitori, infatti, hanno il Covid.

I positivi emersi nelle ultime ore in Abruzzo sono in tutto 4: oltre alla bambina ci sono 3 giovani del Teramano di 21, 22 e 23 anni che nei giorni scorsi avrebbero partecipato a una cena con numerosi ragazzi, non solo abruzzesi, ma anche di altre zone. È in corso, in tal senso, l'indagine epidemiologica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine c'è un 22enne di Pescara rientrato da Malta: il suo tampone, ieri, è stato il primo a risultare positivo tra quelli eseguiti all'aeroporto di Fiumicino.