Covid-19, il virologo Crisanti: "In Abruzzo chiudere tutto con lockdown chirurgico" [VIDEO]

«In Abruzzo e in Umbria è necessario chiudere tutto con un lockdown chirurgico».

A dirlo, in riferimento all'andamento della pandemia da Covid-19 (Coronavirus) nella nostra regione, è stato il virologo Andrea Crisanti, ospite di "Un Giorno da Pecora" suRai Radio 1.

Perché si parla di lockdown in Italia? «Credo sia dovuto all'ultima analisi Iss sulla variante inglese, che ha una capacità di trasmissibilità elevatissima», dice Crisanti rispondendo al perché si parli di lockdown nel nostro Paese, «in Inghilterra sono passati da 10 mila a 60 mila in tre settimane. Se mi aspetto un aumento notevole dei contagiati viste queste premesse? Si, nelle prossime due o tre settimane, a meno che non si adottino misure di contenimento. Se manteniamo le zone gialle e si fanno addirittura bianche e riapriamo tutto potremo tranquillamente arrivare a 30/40mila casi entro metà marzo».

«Bisogna anticiparlo, altrimenti ci sarà un prezzo da pagare», aggiunge, «le zone rosse sono però molto distanti dal lockdown che abbiamo vissuto lo scorso marzo, possono funzionare ma se abbiamo dei focolai con variante brasiliana e sudafricana questo tipo di zona non può bastare: bisogna chiudere. In quelle zone servono misure draconiane, perché se si diffondono queste varianti abbiamo eliminato l'arma che abbiamo, il vaccino. E su queste due varianti è molto meno efficace. Serve una doppia strategia, di medio contenimento con zone arancioni e zone rosse, le quali potrebbero andare bene in determinate situazioni. Ma dove c'è la variante brasiliana bisogna bloccare tutto e impedirgli di diffondersi. In Italia sono presenti un paio di focolai di queste due varianti, in Umbria e in Abruzzo, in questi casi», conclude il medico a "Un Giorno da Pecora", «bisogna chiudere tutto, fare un lockdown chirurgico».

