Coronavirus, Verì: "In Abruzzo l'indice Rt si attesta allo 0.7%"

In Abruzzo l'indice Rt (contagio da Coronavirus) si attesta allo 0.7%, a fronte dello 0.82 della settimana precedente. Lo conferma l’assessore regionale alla salute Verì, commentando le anticipazioni del report settimanale del ministero della salute, istituto superiore di danità e cabina di regia per il periodo compreso tra il 14 e il 20 dicembre.

Diminuisce anche di 5 punti il rapporto tra positivi e casi testati (esclusi dunque i tamponi di controllo), che passa al 19.8%. Emerge altresì la riduzione del numero dei focolai attivi, che passa da 659 a 498. Di questi, quelli riferiti alla settimana tra il 14 e il 20 dicembre sono 164, 54 in meno della settimana prima. Il tasso di saturazione dei posti letto in terapia intensiva scende al 22%, mentre quello dei posti letto in area medica è al 37%. Dati, dunque, sotto la soglia.