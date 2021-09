Covid, contagi scesi del 24,9% in Abruzzo: i dati della Fondazione Gimbe

Prosegue l'andamento positivo in Abruzzo sul fronte della diffusione dei contagi da Covid-19.

Anche per la settimana dal 15 al 21 settembre, la Fondazione Gimbe, registra infatti una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (151) ed evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-24,9%) rispetto alla settimana precedente, come riferisce l'agenzia Dire.

Rimangono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19.

Per quanto concerne la campagna vaccinale, la nostra regione è sopra la media nazionale in riferimento alla popolazione che ha completato il ciclo: è il 71,3% a fronte della media italiana del 69,8%, cui si aggiunge un ulteriore 4,1% (media Italia 5,2%) solo con prima dose. È però lievemente più alta della media nazionale la popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino: il 10,8% a fronte del 10,5%. Dato che si ribalta se parliamo della fascia di età 12-19 anni: la popolazione che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 30% a fronte di una media Italia 32,1%. Questo il numero dei contagi registrati tra il 15 e il 21 settembre per singola provincia: L'Aquila 54; Teramo 54; Chieti 20; Pescara 19.