Coronavirus, a Pescara il maggior numeri di casi in Abruzzo per il secondo giorno

È Pescara, per il secondo giorno di seguito, la città che in Abruzzo registra il maggior numero di nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus).

Il capoluogo adriatico, come segnala Ansa Abruzzo, è in testa con i 75 nuovi casi accertati con gli ultimi tamponi eseguiti.

Dopo Pescara ci sono Roseto degli Abruzzi (36), Teramo e Montesilvano (33).

Negli altri capoluoghi 13 casi a Chieti e 25 all'Aquila. Quella di Pescara è anche la provincia con più nuovi casi del giorno, mentre ultima risulta, al contrario di accaduto nelle ultime settimane, c’è quella dell'Aquila.

Nella nostra città, i contagi dal primo novembre a oggi, mercoledì 25 novembre, sono a quota 744. Al primo posto, analizzando i dati dall’inizio del mese, c’è sempre L’Aquila: 1.463 i contagi emersi in 25 giorni. Segue Teramo (834). Poi ci sono Montesilvano (455) e Chieti (364). Nell’area metropolitana, considerando Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant’Angelo, i casi dal primo novembre a oggi sono oltre 1.400.

A livello territoriale, il maggior incremento, 197 nuovi casi, che fanno salire il totale a 5.108, si registra in provincia di Pescara: il Pescarese, considerato l’area più colpita del centro sud Italia nella scorsa primavera, all'inizio aveva retto bene la seconda ondata, ma era stata prevista una maggiore circolazione del virus. Seguono il Teramano (+151, 6.779), il Chietino (+124, 4.901) e L’Aquilano (+111). La provincia dell’Aquila, nonostante sia l’ultima per nuovi casi, resta la prima in Abruzzo per numero complessivo di contagi, che salgono a 8.234. A questi dati si aggiungono 42 nuovi casi riguardanti pazienti per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.