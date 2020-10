Coronavirus, Abruzzo da codice giallo: rispetto ad aprile ricoveri +71,6% e terapie intensive +25,3%

L'Abruzzo è tra le regioni da codice giallo per l'aumento dei pazienti ricoverati e per quelli in terapia intensiva rispetto nel confronto tra l'attuale mese di ottobre e lo scorso aprile.

È quanto dice l'aggiornamento del report (al 24 ottobre) dei dati relativi all'emergenza Covid-19 (Coronavirus) dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio e ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica, campus di Roma, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio.

Come riferisce l'Adnkronos che propone una sintesi del report, i morti per Covid-19 sono ridotti in questo inizio di seconda ondata rispetto alla prima. Il numero di decessi tra febbraio e marzo aumentava giornalmente del 4,6%, mentre tra settembre e ottobre l'incremento è sceso sensibilmente, attestandosi allo 0,13%. Tuttavia, la curva dei contagi ha assunto di nuovo un andamento esponenziale, la preoccupazione maggiore è che la crescita possa tornare ad aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere, in particolare nelle terapie intensive. Sono 7 le regioni da codice rosso con un aumento dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive molto sostenuto se confrontato con quello della fase acuta registrata ad aprile:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Campania (ricoveri più che raddoppiati rispetto ad aprile +2,4 volte, terapie intensive +88%);

Lazio (ricoveri +1,3 volte rispetto ad aprile, terapie intensive +82%);

Sardegna (ricoveri +2,5 volte rispetto ad aprile, terapie intensive più che raddoppiate +126%);

Sicilia (ricoveri e terapie intensive +1,3 volte rispetto ad aprile).

La nostra regione è tra quelle in codice giallo: rispetto ad aprile i ricoveri sono aumentati del 71,6% e le terapie intensive del 25,3%.