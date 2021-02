A Cepagatti sono 55 i cittadini positivi al Covid, il Comune: "Dati Asl in forte ritardo"

Sono 55 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 (Coronavirus) a Cepagatti.

Ad aggiornare la situazione è lo stesso Comune nel consueto punto settimanale della domenica.

«Il numero dei contagi sta risalendo in maniera preoccupante, dagli ultimi dati attualmente sul nostro territorio ci sono 55 positivi di cui 4 ricoverati in ospedale», si legge in una condivisione sulla pagina Facebook istituzionale.

Questo l'invito che dal Comune fanno alla cittadinanza: