Covid in Abruzzo: 436 nuovi casi (più di 13mila test) e 11 decessi nelle ultime 24 ore

Covid in Abruzzo: si registrano 436 nuovi casi (con più di 13mila test) e 11 decessi nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi, di età compresa tra 5 mesi e 99 anni, 161 casi riguardano il Pescarese. Eseguiti 4756 tamponi molecolari e 8827 tamponi antigenici rapidi. Lo fa sapere, in una nota, la Regione, comunicando i dati odierni.

Sono 32919 i guariti (+1), con 10976 persone attualmente positive al virus (+424). Aumentano i ricoveri: 470 pazienti sono in area medica (+9), mentre 51 si trovano in terapia intensiva (+2) e 10455 in isolamento domiciliare (+413). Con il bollettino odierno, il bilancio degli individui morti sale a 1.513 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Ricordiamo che il territorio provinciale ieri ha registrato il record assoluto di nuovi casi accertati in 24 ore. Inoltre a Pescara nell’ultimo fine settimana sono state sottoposte a tampone 5.400 persone, per un totale che sfiora quota 30.000. In Abruzzo, oltre al divieto di assembramenti, da ieri vige il più restrittivo divieto di aggregazione, per effetto di un'ordinanza firmata venerdì dal presidente della Regione, Marco Marsilio.