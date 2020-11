Coronavirus: 55 nuovi casi registrati ieri fra Pescara e Montesilvano

Aumento sensibile di contagi anche nel Pescarese ed in particolare nell'area metropolitana fra Pescara e Montesilvano. Il bollettino della Regione diffuso ieri 3 novembre ha infatti segnalato, come indicato dall'Ansa, 55 casi riconducibili a persone residenti nei due comuni. In particolare, a Pescara sono stati registrati 38 nuovi casi in 24 ore, a Montesilvano 17. Fino ad ora, la seconda ondata della pandemia aveva relativamente risparmiato il nostro territorio con cifre per i nuovi contagi non allarmanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Complessivamente ieri in provincia di Pescara sono stati registrati 102 casi, anche se il Pescarese resta comunque il territorio con meno contagi considerando i dati registrati a Teramo, L'Aquila e Chieti dove in 24 ore c'è stato un incremento di ben 181 casi.