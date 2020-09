Coronavirus: 28 tamponi positivi al Covid, ma non è detto che siano nuovi casi

Coronavirus: sono 28 i tamponi positivi al Covid oggi in Abruzzo, ma non è detto che siano nuovi casi. Proprio così. È quanto fa sapere la Regione Abruzzo, spiegando che i dati dei laboratori non sono stati elaborati per motivi tecnici, e di conseguenza non si ha alcuna garanzia del fatto che si tratti di 28 nuovi casi.

Nel conteggio, infatti, potrebbero essere compresi anche i tamponi di controllo su pazienti positivi già noti. Per tale ragione non è dunque possibile, allo stato attuale, stabilire se i 28 tamponi corrispondano o meno ad altrettanti nuovi casi di coronavirus nella nostra regione.