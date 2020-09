Coronavirus, sono 43 i tamponi positivi in Abruzzo nell'ultimo giorno

Sono complessivamente 43 i tamponi risultati positivi al Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

A farlo sapere è l'assessorato regionale alla Salute che specifica come i test risultati positivi potrebbero non coincidere con nuovi contagi.

«I dati dei laboratori», si legge in una nota della Regione, «però, non sono stati elaborati, per cui non è detto che si tratti di 43 nuovi casi. Nel conteggio, infatti, potrebbero essere compresi anche i tamponi di controllo su pazienti positivi già noti».

Nel nuovo bollettino di domani, lunedì 21 settembre, si potrà avere un quadro chiaro rispetto all'andamento della situazione nella nostra regione in questo fine settimana.