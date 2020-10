Coronavirus, in Abruzzo accertati 49 nuovi casi di positività: 18 a Pescara

Sono 49 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 2.498 tamponi eseguiti nei vari laboratori regionali.

Come fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità i contagi arrivano a quota 4.498 dall'inizio dell'emergenza su 203.982 test effettuati.

I nuovi casi registrati riguardano persone di età compresa tra i 4 e i 97 anni, mentre restano sempre 481 i decessi.

Sono 20 coloro che hanno superato l'infezione nelle ultime 24 ore e il numero totale dei dimessi/guariti arriva a 3.079 così divisi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

13 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici;

3.066 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 938 (+27 rispetto a ieri). A oggi, venerdì 2 ottobre, 58 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 6 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 874 (+22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 650 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+11 rispetto a ieri), 1067 in provincia di Chieti (+14), 1912 in provincia di Pescara (+18), 830 in provincia di Teramo (+5), 37 fuori regione (1).