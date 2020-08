Coronavirus, sono 2 i nuovi casi di contagio in Abruzzo

Due nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati nelle ultime ore in Abruzzo, entrambi nel Teramano, facendo così salire a 3389 il totale complessivo delle persone positive al Covid 19. Lo comunica la Regione Abruzzo.

Sono invece 17 i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. Nessun decesso, sempre secondo il bollettino regionale, mentre 99 pazienti sono in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti ammontano a 2801, uno in più rispetto a ieri. Infine, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Abruzzo sono stati eseguiti complessivamente 130.753 test.