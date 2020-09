Coronavirus, picco di contagi nell'ultimo giorno: 54 casi in Abruzzo, 16 nel Pescarese

Picco di contagi da Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo nell'ultimo giorno.

Infatti, come segnala l'assessorato regionale alla Sanità, sono stati accertati 54 nuovi casi di positività con età comprese tra 3 e 83 anni.

Il totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione salgono a quota 4.137.

Da registrare anche un nuovo decesso relativo a un uomo di 86 anni della provincia dell'Aquila. Sei invece coloro che hanno superato l'infezione con i dimessi/guariti che arrivano a 2.984 così suddivisi:

18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici;

2.966 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 679 (+47 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 182.106 test.

A oggi, 48 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 626 (+48 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 584 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+12 rispetto a ieri), 979 in provincia di Chieti (+18), 1780 in provincia di Pescara (+16), 761 in provincia di Teramo (+8), 30 fuori regione (-2) e 3 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.