In Abruzzo accertati altri 362 casi di Covid e due decessi: nuovo aumento dei ricoveri in terapia intensiva

Sono 362 i nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 90 anni) da Covid in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere l'assessorato regionale alla sanità. Eseguiti 5193 tamponi molecolari e 8778 test antigenici, 2 deceduti (di 78 e 86 anni, in provincia di Teramo e Chieti), 82491 guariti (+103), 5433 attualmente positivi (+257), 114 ricoverati in area medica (-5), 13 in terapia intensiva (+2), 5306 in isolamento domiciliare (+260). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (37), Chieti (154), Pescara (68), Teramo (102), in accertamento (1).