Coronavirus, quasi 6mila nuovi positivi e 4.500 guariti: 12 i decessi

Sono in totale 5.919 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nella settimana dal 19 al 25 novembre che portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 607.360 (di cui 27.267 reinfezioni, +746 rispetto a venerdì scorso).

Registrati anche 12 decessi di pazienti che non ce l'hanno fatta: si tratta di persone di età compresa tra 73 e 97 anni e il totale di coloro che hanno perso la vità arriva a quota 3.757.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 5.105 tamponi molecolari (2.535.858 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 30.286 test antigenici (4.581.256).



Sono invece 4.416 le persone hanno risolto il problema dell'infezione e i dimessi/guariti raggiungono quota 587.292. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16.311 (+1.491 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 182 pazienti (+3 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (+1 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Del totale dei casi positivi, 124.358 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1.305 rispetto a venerdì scorso), 173.034 in provincia di Chieti (+1.550), 143.843 in provincia di Pescara (+1.484), 144.527 in provincia di Teramo (+1430), 12.816 fuori regione (+56) e 8.782 (+94) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.