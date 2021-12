Coronavirus, 338 nuovi casi e 3 decessi in Abruzzo: sale il numero dei ricoverati

Sono 338 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo su 5.504 tamponi molecolari e 10.539 test antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 1 e 91 anni.

Si aggrava il bilancio dei decessi: nell'ultimo giorno hanno perso la vita altre 3 persone di età compresa tra 82 e 91 anni.

Sono 156 invece i guariti e il totale arriva a 81.977. A oggi, mercoledì 8 dicembre, sono 5.140 gli attualmente positivi (+179), 120 i ricoverati in area medica (+1), 10 in terapia intensiva (+2) e 5.010 in isolamento domiciliare (+176). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (63), Chieti (111), Pescara (46), Teramo (110), in accertamento (8).