Coronavirus, sono 44 i nuovi casi e 73 i guariti: nessun decesso in più

Sono 44 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo su 5.229 tamponi eseguiti di cui 3.659 molecolari e 1.570 antigenici rapidi.

I nuovi casi riferiscono a persone di età compresa tra 2 e 59 anni.

Ventitré sono della provincia dell'Aquila, 12 di quella di Chieti, 4 del Pescarese, 2 del Teramano e un residente fuori regione.

Non è stato registrato alcun nuovo decesso, mentre sono 73 coloro che hanno superato l'infezione portando il totale dei dimessi/guariti a quota 66.634 guariti. Sono 5.114 gli attualmente positivi (-31), 98 le persone ricoverate in area medica (-7), 11 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1) e 5.005 coloro in isolamento domiciliare.